Express: Россия зарабатывает миллиарды долларов на нефти, несмотря на санкции Запада

Несмотря на санкции Запада, Россия зарабатывает миллиарды долларов от продажи топлива. Преградой не стал и уход с рынка британских энергетических гигантов, пишет газета Express.

«Похоже, что российская нефтяная промышленность сопротивляется давлению западных санкций, поскольку добыча в стране восстанавливается», — сказано в публикации, которую цитирует Life.ru.

Авторы статьи указали, что нефтяная отрасль в РФ процветает и после ухода компаний США и Европы. Объемы добычи топлива вернулись к показателям нормы, а количество скважин за год выросло на семь процентов.

Санкции не помешали России сохранить большую часть компетенций, активов и технологий в сфере нефтесервиса, указано в статье.