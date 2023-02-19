Express: РФ заработала миллиарды долларов на продаже нефти, несмотря на многочисленные санкции

Россия смогла заработать миллиарды долларов на продаже нефти, несмотря на введение разнообразных санкций против нее со стороны Евросоюза (ЕС). Об этом пишет издание Express.

«Похоже, что российская нефтяная промышленность сопротивляется давлению западных санкций, поскольку добыча в стране восстанавливается», — отметили в публикации.

По данным издания, в России число новых буровых скважин за последнее время выросло на 7%. Эксперты рынка указали на то, что российская сторона, на фоне санкций, смогла сохранить большую часть активов и технологий в сфере нефтесервиса.

Авторы статьи посчитали, что решение президента России Владимира Путина, который сменил на новое российское юрлицо оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy, стало своеобразным «щелчком по носу» крупным нефтедобывающим компаниям по всему миру.

16 февраля ТАСС, ссылаясь на февральский отчет Международного энергетического агентства (МЭА), сообщил, что физический объем экспорта нефти из России в январе 2023 года вырос на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с декабрем прошлого года, до 8,2 млн б/с, а доходы от экспорта увеличились на $0,7 млрд, до $13 млрд.

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе ожидают потери российской стороны в размере €300 млн в день в результате санкций по нефти. По словам Борреля, российская нефть продается на $40 дешевле, чем нефть марки Brent.