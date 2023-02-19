Bloomberg: G7 и ЕС ищут возможности для отслеживания покидающих Россию алмазов

Страны G7 и Евросоюза пытаются найти возможности, чтобы отследить российские алмазы, которые пересекают границы. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

В публикации отметили, что происхождение алмаза просто установить, когда он получает сертификат в рамках Кимберлийского процесса (разработан для предотвращения продажи алмазов, идущих на финансирование военных конфликтов). Однако позже направление поставок алмазов становится тяжело отследить.

По данным агентства, ограненные и полированные камни смешивают в торговых домах, после чего сертификат заменяется документами о «смешанном происхождении». Из-за этого становится невозможным процесс слежения за российскими алмазами. Источники Bloomberg указали, что G7 может выступить с заявлением по вопросу отслеживания алмазов из России уже через неделю.

Авторы статьи добавили, что на долю российского производителя алмазов «Алроса» приходится практически треть всей торговли необработанными алмазами в мире на сумму в $80 млрд. При этом санкции против российской компании не оказали должного воздействия, так как драгоценные камни все равно продаются и поступают на европейский рынок через другие страны.

В конце января премьер-министр Бельгии Александр де Кро выступил с пресс-конференцией, на которой заявил, что запрет на закупку российских алмазов не имеет смысла, поскольку они все равно попадут в европейские магазины обходными путями. При этом политик отметил, что поставки алмазов в Антверпен уже сократились на 80% с начала 2022 года, однако сокращения экспорта российских алмазов не произошло.