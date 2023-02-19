Глава «Газпрома» Миллер рассказал о больших перспективах для российского газа на рынке Азии

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания видит на азиатском рынке очень большие перспективы для российского газа, так как этот рынок — один из самых динамичных в мире. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы все прекрасно понимаем, что азиатский рынок в настоящее время является самым динамичным рынком в мире. Объемы потребления (сырья. — «Газета.Ru») растут, и мы видим очень большие перспективы для российского газа на этом рынке», — сказал Миллер.

В настоящее время «Газпром» поставляет газ в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Экспорт по нему по итогам 2022 года составил 15,4 млрд кубометров.

Ранее Миллер заявил, что России хватит газа на десятилетия вперед. По случаю 30-летнего юбилея «Газпрома» Миллер обратился к президенту России Владимиру Путину по видеосвязи и заверил его, что обилие газа в течение «долгих-долгих десятилетий» гарантировано «крупнейшей в мире ресурсной базой».

Путин в беседе с Миллером отметил, что с учетом действия международных санкций руководству российского энергетического холдинга необходимо пересмотреть логистические маршруты топливного экспорта.

Кроме того, Путин по видеосвязи в шутку сравнил Алексея Миллера с Соловьем-разбойником из-за сдвинутой на бок меховой шапки.

Свыше 50% акций «Газпрома» принадлежит государству. В ведении холдинга находится 16% мировых запасов природного газа и 71% — российских.