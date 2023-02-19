Bloomberg: потолок цен на нефть из России может стать проблемой для стран Евросоюза

Эмбарго на нефть из России со стороны стран Евросоюза (ЕС) может стать для них проблемой, так как РФ смогла собрать флот нефтяных танкеров и обойти санкции. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Наличие теневого флота у РФ может стать проблемой для западных стран, так как после вступления в силу ценового потолка на российскую нефть, стоимость транспортировки сырья через Атлантический океан увеличилась в 5 раз, отметили в публикации.

По данным агентства, раньше владельцы танкеров просили около $10 тыс. в сутки за каждый танкер. Теперь же цена выросла в среднем до $55 тыс. При этом, если танкеры не вернутся к обслуживанию западных рынков, то стоимость перевозки топлива продолжит расти.

Эксперты рынка добавили, что сложно посчитать, какой теневой флот сейчас в распоряжении России, так как информацию о владельцах и контрактах невозможно найти. Однако в сингапурской транснациональной трейдерской компании указали, что российский флот, который поставляет нефть по морю, может насчитывать примерно 400 судов.

16 февраля европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что ЕС прекратил закупки угля и сократил на 90% импорт российской нефти. Она отметила, что Европа может оглянуться на эту зиму как на хорошо управляемый кризис, но теперь нужно смотреть на следующий отопительный сезон как на новый вызов.