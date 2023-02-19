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Константинов: в Крыму национализировали около 700 объектов украинских олигархов и политиков

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Глава парламента Крыма Владимир Константинов рассказал РИА Новости, что в республике национализировали до 700 объектов, принадлежавших украинским политикам, бизнесменам и олигархам.

«В Крыму мы национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества. Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое», — поделился Константинов.

Он пояснил, что процесс национализации ведется в рамках работы антитеррористической комиссии. По его словам, имущество связанных с киевским режимом украинских бизнесменов и политиков после завершения процедуры оценки выставляется на торги.

Глава республики Сергей Аксенов говорил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.

Ранее Константинов говорил, что украинские олигархи продолжают скрывать финансовые активы в Крыму, занимаясь перерегистрацией на различные аффилированные предприятия.

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