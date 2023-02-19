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The Washington Times назвала подрыв «Северных потоков» преступным актом войны

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Мария Захарова/Telegram

Газета The Washington Times назвала подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» преступным актом войны.

В материале издания говорится, что подрыв газопроводов стал актом войны, совершенным вопреки конституции США. Автор публикации полагает, что президент США Джо Байден может быть действительно причастен к взрывам «Северных потоков».

Также в статье указано, что США могли атаковать и Россию, и Германию, зная, что для этого нет оснований.

Ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И на встрече с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок предупредил главу немецкой дипломатии о последствиях подрыва «Северных потоков». Он отметил, что это может повториться в связи с продолжающимся на Украине конфликтом.

До этого заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский выразил надежду, что журналист Сеймур Херш, который в ходе расследования указал на участие Белого дома в подрыве газопроводов «Северный поток», примет участие на заседании Совета Безопасности ООН.

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