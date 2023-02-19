Риелторы сообщили, что спрос россиян на загородную недвижимость за год вырос почти вдвое

Спрос россиян на загородную недвижимость в феврале этого года вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на федеральную риелторскую компанию «Этажи». В компании уточнили, что россиян в равной степени интересуют земельные участки, дачи и загородные дома.

Риелторы назвали три главных фактора, подогревающих спрос россиян на загородное жилье.

«Ипотечные программы становятся все более доступными. В то же время стоимость квадратных метров в индивидуальных домах традиционно в 1,2–2 раза ниже, чем в городских квартирах. Кроме того, упали цены на часть основных строительных материалов, и ряд россиян начали подбор земельных участков для строительства собственного дома», – объяснили представители «Этажей».

Риелторы уточнили, что в феврале средняя ипотечная ставка на загородное жилье была на уровне 9,3% годовых. Это более чем на 2 процентных пункта ниже, чем на вторичные квартиры в городе, добавили они.

В «Этажах» допустили рост сделок по покупке загородного жилья в течение ближайших двух-трех месяцев. А весной показатель может стать рекордным, допустили в компании.

Как следует из ранее проведенного опроса «Дом.РФ» и ВЦИОМ, почти 70% россиян мечтают жить в частном доме.