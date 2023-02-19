МИД Японии: страна за все время направила Украине и соседним странам $1,5 млрд помощи

Япония до настоящего времени отправила в качестве помощи Украине и соседним с ней государствам помощь на $1,5 млрд в гуманитарной, финансовой, энергетической сферах, а также в области реконструкции и восстановления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление японского МИД по итогам встречи его главы Есимасы Хаяси с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

В пресс-релизе министерства отмечается, что Япония также реализовала инициативы по поддержке в сфере энергетики, расчистке мин и неразорвавшихся снарядов и предоставила «вещательное оборудование».

Согласно информации министерства, глава МИД Украины поблагодарил Хаяси за помощь и сторонами была подтверждена важность расширения сотрудничества.

Ранее министр иностранных дел Украины сообщил, что на встрече с главами МИД Группы семи (G7) обсудил «быстрые поставки» необходимого оружия для украинских вооруженных сил в 2023 году.