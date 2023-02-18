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Инвесторы из России начали получать отказы из Бельгии по поводу разблокировки активов

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Depositphotos

Бельгийский Минфин прислал частным российским инвесторам первые ответы в форме отказа на их обращения по поводу разрешения разблокировать активы в европейском депозитарии Euroclear. Об этом написал Telegram-канал The Sanctions Law со ссылкой на сообщение источников.

По данным собеседников канала, письма получили три российские фирмы, которые обращались от имени частных инвесторов. В одном из писем отказ объяснили тем, что обращение касалось перевода денег за пределы Евросоюза (ЕС), а не продажи активов на замороженных счетах.

Уточнятся, что речь идет о просьбах разблокировать счета, открытые для Национального расчетного депозитария (НРД) в Euroclear.

Накануне первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин сообщил, что российский Центробанк рассчитывает на скорую разблокировку иностранными депозитариями замороженных активов инвесторов, не входящих в список санкций.

Евросоюз (ЕС) ввел ограничительные меры против НРД в июне 2022 года. На тот момент российская структура уже находилась под санкциями международных депозитариев Euroclear и Clearstream (с февраля 2022 года). Двойные ограничения заморозили часть бумаг российских инвесторов.

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