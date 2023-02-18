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В Якутии к 2026 году планируют завершить газификацию Олекминский район республики

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Пресс-служба «Единой России»

Газификацию Олекминского района в Якутии планируют начать в 2023 году и завершить в 2026 году. Информацию об этом опубликовала пресс-служба правительства региона.

«В 2023 году начнем реальную газификацию населенных пунктов района. Планируем завершить ее до конца 2026 года. Это будет прорыв в развитии Олекминского района и значительно улучшит качество жизни олекминчан», — привела пресс-служба кабмина слова губернатора Айсена Николаева.

Уточняется, что в рамках соглашения с российской государственной энергетической компанией «Газпром» газифицируют 10 поселений Олекминского района: город Олекминск, село Юнкюр, Улахан-Мунгку, Олекминское, Кяччи, Абага, Центральная Абага, Нефтебаза, Селиваново и Солянка.

Во второй половине января вице-премьер Александр Новак сообщил, что общий уровень газового снабжения в России к концу декабря 2022 года достиг планки 73%. За прошедшие 12 месяцев в стране газифицировали 504 тыс. домовладений.

Накануне президент Владимир Путин заявил о необходимости пересмотра логистических маршрутов российского топливного экспорта с учетом действия международных санкций.

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