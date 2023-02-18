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Производство мяса в Германии сокращается уже шестой год подряд

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Германия по итогам 2022 года сократила производство мяса на 8,1%, до 7 млн тонн, при этом снижение производства продолжается уже шесть лет подряд. Об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления (Destatis).

Производство мяса в Германии снижается шесть лет подряд, начиная с 2016 года, когда последний раз был зафиксирован рекорд по максимальному объему выпуска продукции в размере 8,3 млн тонн. Падение производства по итогам 2022 года стало самым большим за указанный период.

В отчете отметили, что производство мяса птицы сократилось на 2,6%. Однако больше всего уменьшилось производство свинины (-9,8%) и говядины (-8,2%). По итогам 2022 года на скотобойнях забили 51,2 млн свиней, голов крупного рогатого скота, овец, коз и лошадей. Кур, индеек и уток было забито около 701,4 млн.

17 января на сайте Федерального статистического агентства страны сообщалось, что инфляция в Германии достигла рекордных показателей в 7,9% по итогам 2022 года. Основной причиной высокой инфляции стало подорожание энергоносителей и продуктов питания. При этом цены на энергию в прошлом году выросли больше всего, на 34,7%, по сравнению с показателями 2021 года.

До этого издание Das Erste сообщило, что экономика Германии смотрит в 2023 год с пессимизмом. В публикации отметили, что строительная отрасль, процветающая годом ранее, в настоящее время страдает от роста расходов и процентов по кредитам. При этом в гостиничной сфере дела обстоят лучше, так как бизнес восстанавливается после кризиса из-за пандемии.

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