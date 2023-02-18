Bloomberg: криптобиржа Binance захотела прекратить отношения с американскими партнерами

Крупнейшая криптобиржа Binance собирается рассмотреть возможность для прекращения отношений с партнерами из США, так как давление на биржу со стороны регуляторов усиливается. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Binance Holdings рассматривает возможность разрыва с такими посредниками, как банки и сервисные компании, а также проводит переоценку венчурных инвестиций в США», — отметили в публикации.

По данным агентства, компания собирается провести делистинг токенов, которые были созданы находящимися в США проектами. Источники указали на то, что компания собирается сделать это из-за пристального внимания американских властей. В частности, Binance проверяла Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), министерство юстиции и налоговая службы США.

В свою очередь, глава Binance Чанпэн Чжао в своем сообщении в Twiter позже назвал ложным сообщение о том, что криптобиржа решила провести делистинг американских токенов.

15 февраля аналитики платформы Dune сообщили, что из Binance вывели $916 млн 13 февраля, что стало наибольшим суточным объемом оттока денег с платформы с 24 ноября 2022 года, когда пользователи вывели активы на $1 млрд. Средства начали снимать после объявления приказа департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) в отношении компании Paxos, которая занимается инфраструктурой криптовалют, прекратить выпуск стейблкоина Binance USD (BUSD).