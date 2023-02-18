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Минфин США начал проверку в отношении Raiffeisen Bank International из-за работы в России

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Американский Минфин запустил расследование в отношении австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) из-за работы на территории России. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на сообщение представителя кредитной организации.

По словам собеседника издания, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США в январе обратилось в кредитную структуру с просьбой разъяснить ситуацию с работой в России на фоне ситуации на Украине.

Во второй половине января пресс-служба RBI прокомментировала требование Нацбанка Украины покинуть российский рынок. По словам организации, дочерний банк в России является отдельным юрлицом и должен соблюдать действующие законы страны.

26 октября президент Владимир Путин утвердил решение о запрете проведения сделок с долями 45 банков без соответствующего разрешения руководства страны.

В начале февраля в RBI сообщили, что 54% чистой прибыли австрийской банковской группы по итогам 2022 года обеспечила ее дочерняя структура — российский Райффайзенбанк.

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