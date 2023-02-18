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В Узбекистане юрлицам-нерезидентам позволили открывать счета для покупки криптоактивов

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Национальный банк Узбекистана позволил юридическим лицам-нерезидентам открывать счета в коммерческих кредитных организациях для покупки криптовалютных активов. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы регулятора.

«Вступила в действие инструкция Центробанка Узбекистана, в соответствии с которой юридические лица-нерезиденты, являющиеся участниками торгов криптоактивами, получили право открытия счетов в коммерческих банках республики», — сообщил представитель пресс-службы.

В узбекском Центробанке ожидают рост оборота криптоактивов вследствие такого решения.

На этой неделе цена биткоина впервые с июня 2022 года приближалась к $25 тыс. 18 февраля к 13:15 мск первая криптовалюта в мире торговалась за $24 529.

На прошлой неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор по-прежнему выступает против использования криптовалют в расчетах в России. Но при этом в Центробанке готовы допустить использование криптовалют во внешних расчетах.

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