Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Газпром» увеличил поставки газа через Украину в Европу на 9,5%

close
100%
Matthias Rietschel/AP

«Газпром» на 18 февраля увеличил прокачку газа через Украину в подтвержденном объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» до 39,2 млн кубометров, что на 9,5% больше значения днем ранее. Об этом заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов, передает РБК.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 39,2 млн кубометров на 18 февраля. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — отметил Куприянов.

Поставки газа из России через Украину продолжают расти с начала 2023 года. При этом только 15 февраля поставки выросли сразу на 15%.

14 февраля из прогноза аналитиков Еврокомиссии (ЕК) сообщалось, что следующей зимой европейские страны могут столкнуться с дефицитом природного газа, что приведет к росту биржевых цен на топливо. Это может быть вызвано тем, что импорт сжиженного природного газа (СПГ) стал в настоящее время основным источником энергии для Евросоюза (ЕС) на фоне резкого сокращения поставок из России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть