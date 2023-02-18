«Газпром» увеличил поставки газа через Украину в Европу на 9,5%

«Газпром» на 18 февраля увеличил прокачку газа через Украину в подтвержденном объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» до 39,2 млн кубометров, что на 9,5% больше значения днем ранее. Об этом заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов, передает РБК.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 39,2 млн кубометров на 18 февраля. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — отметил Куприянов.

Поставки газа из России через Украину продолжают расти с начала 2023 года. При этом только 15 февраля поставки выросли сразу на 15%.

14 февраля из прогноза аналитиков Еврокомиссии (ЕК) сообщалось, что следующей зимой европейские страны могут столкнуться с дефицитом природного газа, что приведет к росту биржевых цен на топливо. Это может быть вызвано тем, что импорт сжиженного природного газа (СПГ) стал в настоящее время основным источником энергии для Евросоюза (ЕС) на фоне резкого сокращения поставок из России.