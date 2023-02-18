Власти Гайаны захотели вернуть себе право на разработку 20% нефтяного блока Стаброк

Власти Гайаны собираются вернуть себе право на разработку не менее 20% нефтяного блока на месторождении Стаброк. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на вице-президента страны Бхаррата Джагдео.

В публикации отметили, что власти Гайаны приняли такое решение из-за того, что со стороны американско-китайского консорциума, который контролирует разработку и добычу ресурсов на месторождении, есть серьезная задержка в реализации инвестиционных обязательств.

По словам Бхаррата Джагдео, Exxon не может сохранить месторождение за собой, так как это было бы незаконно. Поэтому решение по этому вопросу может быть принято уже в 2023 году.

По данным Reuters, власти Гайаны решили привлечь зарубежные компании для освоения нефтяных запасов ради развития конкуренции на рынке. Сейчас же американско-китайский консорциум добывает около 380 тыс. баррелей нефти и газа в сутки. К 2027 году запланирован рост добычи до 1,2 млн баррелей в день.

15 февраля агентство Bloomberg сообщило, что российские энергетические компании в 2022 году пробурили рекордное за последние 10 лет количество скважин на своих нефтяных месторождениях. Всего в 2022 году национальные предприятия пробурили скважин на общую глубину 28 тыс. километров. Общее количество скважин выросло почти на 7% и превысило 7800.