ДТЭК: в Киеве и трех областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии

Украинский энергохолдинге «ДТЭК» сообщил, что в Киеве, в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

«Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света», — отмечается в публикации.

В сообщение указывается, что отключения ввели превентивно с целью избежать повреждений энергетической инфраструктуры в случае удара.

Ранее сообщалось, что на Украине осталось два электрогенератора из 20 необходимых. Исполнительный директор энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что в данный момент стране не хватает больших дорогих элементов оборудования, таких как трансформатор, генератор, турбины.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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