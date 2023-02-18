Министр финансов Велкова: Болгария не успеет ввести евро в обращение с начала 2024 года

Министр финансов технического правительства Болгарии Росица Велкова заявила, что страна не сможет вступить в еврозону с 1 января 2024 года. Ее слова на брифинге 18 февраля передает ТАСС.

Как уточнила министр, причиной этого стало невыполнение Болгарией требований по уровню инфляции. Кроме того, страна не приняла необходимое законодательство.

«Новая целевая дата — 1 января 2025 года, но все будет зависеть от выполнения обязательных требований по вступлению», — сообщила Велкова.

Согласно ранее заявленным планам, Болгария должна была войти в еврозону в начале 2024 года.

В конце января агентство Bloomberg со ссылкой на данные Евростата сообщало, что экономика стран еврозоны может избежать рецессии в 2023 году после «неожиданного» роста в конце декабря 2022-го. Спаду производства не помешают ни двузначная инфляция, ни продолжающийся коня конфликт на Украине.

До этого газета Financial Times приводила данные опроса аналитической компании Consensus Economics среди экономистов, согласно которым снижение цен на энергоресурсы, меры поддержки со стороны правительств в Европе и отмена коронавирусных ограничений в Китае станут основными факторами, которые поспособствуют росту мировой экономики.