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МВФ: на Украине замедлилась инфляция и ожидается небольшое восстановление экономики

В МВФ пообещали Украине обсудить программу поддержки для вступления в Евросоюз

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РИА «Новости»/Depositphotos

На встрече по видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что на Украине замедлилась инфляция и ожидается небольшое восстановление экономики в этом году, сообщает Reuters.

«Благодаря совместным усилиям правительства ... и Национального банка Украины все количественные и индикативные цели на конец декабря были выполнены, как и все пять структурных ориентиров на конец января», — заявила Георгиева.

Речь также шла о том, что МВФ будет обсуждать с правительством Украины программу поддержки для вступления страны в Европейский союз.

«Данная договоренность, которая должна получить одобрение со стороны руководства фонда, открывает дорогу к началу обсуждения полномасштабной программы поддержки со стороны фонда», — указано в сообщении фонда.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина должна вступить в ЕС не как «обычный кандидат», а в ускоренном порядке.

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