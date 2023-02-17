Венгерская MOL опробовала саудовскую нефть вместо российской на НПЗ Slovnaft

Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL, имеющая нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в столице Словакии, успешно протестировала там нефть Arab Light из Саудовской Аравии вместо нефти марки Urals из России. Об этом заявили в пресс-службе компании.

«На НПЗ Slovnaft успешно завершен пробный запуск нефти марки Arab Light», — говорится в отчете MOL по итогам деятельности в 2022 году.

В заявлении отмечается, что все подготовительные работы для увеличения приема нефти нероссийских сортов в соответствии с правилами, запрещающими экспорт нефтепродуктов российского происхождения с 5 февраля 2023 года, завершены

В компании указали, что в связи с необходимостью соблюдать санкции ЕС в отношении России, осуществляется программа диверсификации нефтяного сырья.

В ноябре сообщалось, что MOL решила уменьшить поставки, так как российские потоки оказались значительно меньше обычных показателей.

Позднее стало известно, что Венгрия продолжит перерабатывать российскую нефть внутри страны, несмотря на вступление в силу ограничений Евросоюза 5 февраля.