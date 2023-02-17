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Доходы Ирана от экспорта нефти достигли $26 млрд в марте — сентябре, увеличившись на 44%

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Reuters

Тегеран получил $26 млрд дохода от продажи нефти иностранным государствам в марте — сентябре 2022 года. Об этом сообщил официальный представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимических продуктов Ирана Хамид Хосейни, написало агентство IRNA.

Доход за указанный период оказался больше на 44% относительно марта — сентября 2021 года, когда Иран получил $18. По словам Хосейни, значительную роль в торговле иранской нефтью сыграл Китай, чья доля в мировом ВВП составляет 15%.

Представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимических продуктов Ирана добавил, что Тегеран и Пекин планируют совместные проекты в нефтяной сфере. Подробности он не разгласил, поскольку исполнению некоторых контактов в таком случае могут помешать американские санкции.

Накануне пресс-служба Международного энергетического агентства (МЭА) сообщила, что физический объем экспорта нефти из России в январе 2023 года вырос на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с декабрем прошлого года, до 8,2 млн б/с. Доходы от экспорта увеличились на $0,7 млрд, до $13 млрд.

На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков консалтинговой компании в сфере энергетики Energy Aspects написало об увеличении закупок нефти со стороны Китая у России.

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