ЦБ РФ разработал проект для ограничения ипотеки с завышением цены жилья

ЦБ РФ разработал проект для ограничения рискованных практик ипотечного кредитования, предполагающих завышение стоимости жилья на первичном рынке, сообщается на сайте банка.

В частности, кредитные организации будут обязаны применять надбавки к коэффициентам риска в отношении кредитов на жилье, приобретаемое по договору участия в долевом строительстве.

Ранее первый заместитель председателя Центрального банка России Ольга Скоробогатова в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности заявила журналистам, что ЦБ с 1 апреля планирует запустить пилот с 13 банками по реальным операциям физических лиц с цифровым рублем — переводам и оплате товаров и услуг.

Ольга Скоробогатова также сообщила, что доля безналичных финансовых операций на российском рынке розничной торговли может достичь коридора 80-85% в течение ближайших четырех-пяти лет.

25 ноября 2022 года в ЦБ допустили возможность увеличения доли безналичных платежей на российском рынке до 78-80% в 2023 году. По сравнению с 2022-м, этот показатель должен незначительно измениться.