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Путин счел необходимой перестройку экспортных маршрутов «Газпрома» на фоне международных санкций

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

С учетом действия международных санкций руководству российского энергетического холдинга «Газпром» необходимо пересмотреть логистические маршруты топливного экспорта. Эта задача станет одной из ключевых для компании на ближайшее время, заявил президент Владимир Путин в ходе деловой встречи с главой компании Алексеем Миллером.

«В целом в области международного сотрудничества, экспортных контрактов перед «Газпромом» сейчас стоят масштабные, сложные задачи. Они связаны с перестройкой логистических маршрутов, закреплением на новых рынках», — пояснил Путин.

По его словам, несмотря на значимость международной торговли «Газпрому» также следует сделать упор на развитие внутреннего рынка страны. В этом плане одной из наиболее важных программ по-прежнему является ускорение темпов реализации программы газификации российских домохозяйств.

«В текущем году эта программа (газификации — «Газета.Ru») стала бессрочной. Кроме того, теперь она распространена не только на жилые дома, но и на социально значимые объекты, образовательные и медицинские учреждения», — заключил Путин.

17 февраля глава «Газпром» Алексей Миллер заявил, что запасов природных ископаемых России хватит, чтобы удовлетворить потребности населения на «долгие-долгие десятилетия». Для этого в распоряжении имеется «крупнейшая в мире ресурсная база».

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