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Лукашенко заявил, что «миролюбивым» странам не удалось санкциями зажать РФ и Белоруссию

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что «миролюбивые» страны не смогли зажать Россию и Белоруссию, импортозамещение продвигается. Об этом сообщает РИА Новости.

Также Лукашенко назвал товарооборот Москвы и Минска в размере $50 млрд за 2022 год «беспрецедентным».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко начали переговоры в подмосковном Ново-Огарево.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Кремль опубликует информацию об итогах переговоров российского и белорусского лидеров.

Ранее Лукашенко заявлял, что он с президентом Путиным планирует обсудить проблемы безопасности, экономического сотрудничества и вопросы «военного и политического характера». Лукашенко подчеркнул, что один из важнейших пунктов тематики — исполнение правительствами РФ и Белоруссии поставленных им экономических задач, в частности «по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению».

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