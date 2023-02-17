Банк России надеется на скорую разблокировку активов лиц, не находящихся под санкциями

Российский Центробанк рассчитывает на скорую разблокировку иностранными депозитариями замороженных активов инвесторов, не входящих в список санкций. Об этом сообщил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, написал ТАСС.

«Вопросы разблокировать рассматривают регуляторы Euroclear и Clearstream. Они рассматривают вопрос разблокировать активы тех лиц, которые не включены в санкционные списки. То есть о всех тех, кто под санкциями, — ни о каком разблокировании речи не идет. Фактически они хотят отпустить невиновных, и я очень надеюсь, что они в ближайшее время найдут в себе силы это сделать», — сказал он.

Евросоюз (ЕС) ввел ограничительные меры против Национального расчетного депозитария (НРД) в июне 2022 года. На тот момент НРД уже находился под санкциями международных депозитариев Euroclear и Clearstream (с февраля 2022 года). Двойные ограничения заморозили часть бумаг российских инвесторов.

Во второй половине января издание РБК сообщило, что российский Центробанк обнаружил случаи неправомерного списания иностранных ценных бумаг у российских депозитариев за рубежом.

В декабре министерство финансов Люксембурга разрешило разблокировать часть активов НРД в международном депозитарии Clearstream.