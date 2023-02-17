Путин подписал закон, который выведет «Газпром» из-под налога в 34% от экспорта сжиженного газа

Российский энергетический холдинг «Газпром» больше не должен будет уплачивать повышенный налог (34%) от продажи сжиженного природного газа (СПГ) в 2023–2025 годах. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст, опубликованный на официальном портале правовой информации.

Согласно принятому в ноябре 2022 года закону, ставка налога от продажи СПГ для монополиста и других топливных экспортеров в 2023–2025 годах должна была составить 34% вместо прежних 20%. Однако сегодня компанию освободили от данного обязательства, уточняется в статье.

«Новый закон выводит из-под повышенной ставки налога на прибыль «Газпром» и его дочерние компании. Данное изменение будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года», — поясняется в заметке.

Действие закона вступило в силу с даты его публикации, то есть с 17 февраля 2023 года, заключается в материале.

17 февраля глава Министерства финансов (Минфина) Антон Силуанов заявил, что российские власти рассчитывают получить порядка 300 млрд рублей с помощью разового денежного сбора с крупного бизнеса. При этом в данной «поддержке» федерального бюджета не будут принимать компании, работающие в нефтегазовой отрасли, — к их числу относится «Газпром».