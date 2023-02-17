Путин назвал астрономическими запасы газа на месторождениях «Газпрома»

Президент РФ Владимир Путин назвал запасы газа на месторождениях «Газпрома» астрономическими, несоизмеримыми с запасами других стран. Об этом он заявил на мероприятии, посвященном 30-летию ПАО «Газпром», передает пресс-служба Кремля.

Он привел в пример Бованенковское месторождение с 4,9 трлн кубических метров разведанных запасов и Харасавэйское месторождение с запасами около 2 трлн.

«Это астрономические запасы для любой страны. Я уже не говорю о других возможностях «Газпрома», которые просто несоизмеримы ни с одной газодобывающей страной мира», — сказал президент.

Он отметил, что «Газпром» демонстрирует эффективность и устойчивость и, несмотря на недобросовестную конкуренцию и прямые попытки помешать развитию компании, продолжает запускать проекты по геологоразведке, добыче, глубокой переработке сырья и строительстве Северного широтного хода.

«Газпром» обеспечивает заказами высокотехнологичный отечественный бизнес и по давней традиции особое внимание уделяет реализации востребованных социальных и гуманитарных проектов — экологическим программам, строительстве домов и школ, благоустройстве территорий, отметил глава государства.

Путин заявил, что перед компанией стоят масштабные задачи, связанные с перестройкой логистических маршрутов и закреплением на новых рынках. Но главным для «Газпрома» по-прежнему обеспечение уверенного, стабильного экономического роста, экономической безопасности страны, бесперебойного снабжения российских предприятий и регионов.

В прошлом году Путин сообщал, что добыча у «Газпрома» только растет, несмотря на санкции.