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Путин назвал верным решение сохранить «Газпром» как единый стратегический комплекс

Путин: несмотря на недобросовестные попытки сдержать «Газпром» извне, компания идет вперед

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Михаил Метцель/Pool/РИА Новости

Президент России во время выступления на мероприятии по случаю 30-летия ПАО «Газпром» заявил, что несмотря на конкуренцию, прямые попытки извне, компания продолжает идти вперед, запускает новые проекты. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что «Газпром» обеспечивает заказами высокотехнологичный российский бизнес, в том числе средние и малые предприятия, молодые исследовательские команды.

Путин напомнил, что «Газпром» как самостоятельная компания создавался в сложное для России время «и решение сохранить его единый, цельный комплекс оказалось стратегически верным».

По словам президента, «Газпром» отвечает национальным интересам России как одного из суверенных центров многополярного мира.

Ранее сообщалось, что президент Путин подписал указ, согласно которому «Газпрому» до 1 октября 2023 года запрещается покупать газ и услуги у совместных с австрийской OMV и германской Wintershall Dea предприятий по цене выше установленной российским правительством.

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