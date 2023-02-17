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Путин: газ был и еще долго будет ценным ресурсом и реальным активом

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Reuters

Президент России Владимир Путин на мероприятии по случаю 30-летия «Газпрома» заявил, что газ еще долго будет оставаться ценным ресурсом и реальным активом. Слова президента приводит официальный сайт Кремля.

«Новые проекты «Газпрома» прорабатываются на основе экспертного детального анализа и прогноза изменений тенденций на глобальных рынках, а они говорят о том, что газ был и еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом», — отметил Путин.

Он добавил, что газ еще долго будет пользоваться спросом.

Ранее в «Газпроме» сообщали, что транзит российского газа через Украину вырос на 14,6%. Российский энергетический холдинг получил подтверждение от украинской стороны на прокачку 35,3 млн кубометров газа в Европу через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».

При этом заявку на транзит топлива через ГИС «Сохрановка» украинская сторона отклонила.

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