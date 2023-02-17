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Еврокомиссар Рейндерс: ЕС заморозил активы организаций и физлиц РФ на €21,5 млрд

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Global Look Press

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Евросоюз на сегодняшний день заморозил активы организаций и физических лиц из России на €21,5 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.

«На данный момент мы смогли заморозить €21,5 млрд олигархов и организаций из санкционного списка», — сообщил он.

Он отметил, что ЕС продолжает работать по активам российского Центробанка, были заморожены ряд активов и транзакций, включая европейский депозитарий Euroclear.

15 февраля директор управления госдепартамента по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд заявила, что власти США намерены продолжать изымать активы России. По ее словам, сейчас госдепартамент пытается понять, как лучше всего распорядиться конфискованными средствами.

Ранее представительство Швеции сообщало, что постпреды стран Евросоюза утвердили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных активов России в интересах Украины.

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