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В МИД РФ призвали США рассказать свою версию подрывов «Северных потоков»

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила на брифинге, что Соединенные Штаты после расследования журналиста Сеймура Херша должны рассказать свою версию подрывов «Северных потоков», подкрепив ее фактами, передает РИА Новости.

«Они обязаны предоставить свою версию. Они вовлечены в это полностью. Они сейчас просто обязаны сказать, какова их версия случившегося, подкрепить ее фактами, данными. Эти данные у них есть», — сказала Захарова.

Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что подрыв российских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» будет иметь для США колоссальные последствия. По словам репортера, президент США Джо Байден и его администрация «продолжают отнекиваться» от этого расследования и при этом «получают одобрение в прессе».

Херш назвал взрывы на трубопроводах «диверсией», которая направлена против европейских стран. Он также подчеркнул, что «российские нефть и газ всегда чертовски пугали Вашингтон».

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