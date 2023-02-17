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GIE: запасы газа в хранилищах Европы упали ниже 65% к 16 февраля

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Gustau Nacarino/Reuters

Запасы топлива в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) снизились до 64,81% к 16 февраля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

По данным на конец газовых суток 15 февраля (завершились в 8.00 мск 16 февраля) общий объем газа в этих ПХГ составляет около 70,55 млрд кубометров. То есть наполненность хранилищ составляет 64,81%, что на 0,41 п.п. ниже показателя сутками ранее.

В GIE указали, что наполненность ПХГ в Евросоюзе остается на 20,19 п.п. выше, чем в среднем за эту дату за последние несколько лет.

16 февраля ТАСС со ссылкой на отчет Shell по рынку СПГ сообщил, что Европа в прошлом году увеличила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на рекордные 60% по сравнению с годом ранее, до 121 млн тонн. Shell отметила, что сокращение импорта СПГ Китаем на 15 млн тонн вместе со снижением ввоза сжиженного газа странами Южной Азии позволили странам Евросоюза сформировать достаточные запасы СПГ и избежать дефицита топлива.

До этого интернет-издание Bussines Insider сообщило, что страны Евросоюза скопили большие объемы природного газа в ПХГ благодаря относительно благоприятным погодным условиям в текущем отопительном сезоне. Однако проблема заключается в том, что это топливо закупалось по высоким биржевым ценам, нынешняя же стоимость газа значительно уступает закупочной.

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