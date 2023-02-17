Иосиф Акопян назначен научным руководителем концерна «Алмаз — Антей»

Бывший гендиректор и генеральный конструктор Московского научно-исследовательского института (МНИИ) «Агат» Иосиф Акопян назначен научным руководителем АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Об этом сообщила пресс-служба компании, передает ТАСС.

«Научным руководителем АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» назначен Иосиф Григорьевич Акопян — российский и советский ученый в области ракетостроения, доктор технических наук, профессор», — говорится в сообщении концерна.

В сообщении отмечено, что Акопян ранее был генконструктором МНИИ «Агат» более 20 лет. В 2016 году он был назначен научным руководителем института. При этом «Агат» входит в концерн «Алмаз-Антей».

Научная деятельность Акопяна касалась сферы защиты объектов от массированных атак с воздуха и проблемы отражения радиолокационных сигналов от поверхности Земли.

9 января сообщалось, что в возрасте 85 лет скончался советский и российский конструктор в области ракетостроения и доктор технических наук Павел Камнев. Профессор занимал должность научного руководителя Концерна Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».