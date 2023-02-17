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«Ъ»: в конце 2022 года объемы российского экспорта и импорта упали на 16% и 13%

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Владимир Сергеев/РИА Новости

По итогам декабря 2022 года объемы российского экспорта и импорта продемонстрировали почти синхронное падение. За последний месяц прошлого года эти показатели сократились на 16% и 13% соответственно, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «зеркальной» внешнеторговой статистики 46 стран, являющихся основными торговыми партнерами РФ.

«В декабре 2022 года российский экспорт в годовом выражении снижался второй месяц подряд — на 16% ($37 млрд для выборки) <....> Импорт за тот же период снизился в годовом выражении на 13% (до $23 млрд)», — говорится в материале.

Для сравнения, в ноябре прошлого года показатели российского экспорта и импорта снизились на 8% и 10% соответственно. Таким образом по итогам декабря темпы падения вывоза товаров из РФ ускорились вдвое. При этом объемы ввоза в страну машин и оборудования к концу года сократились на 23%, уточняется в статье.

16 февраля еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что за последнее время страны Евросоюза (ЕС) полностью прекратили закупки российского угля. При этом объемы импорта нефти из РФ сократились на 90%. Одной из главных причин стало европейское эмбарго на импорт данного вида сырья и нефтепродуктов из России, перевозимых морским путем.

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