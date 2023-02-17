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Журналист Херш: США ждут колоссальные последствия из-за диверсии на «Северных потоках»

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Global Look Press

Журналист Сеймур Херш считает, что подрыв российских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» будет иметь для США колоссальные последствия. Таким мнением он поделился с изданием Democracy Now.

Херш отметил, что президент США Джо Байден и его администрация продолжают отнекиваться от этого расследования и при этом «получают одобрение в прессе».

«The New York Times почему-то больше не пишет на эту тему, а вторит властям. Политические последствия мы увидим в долгосрочной перспективе — вплоть даже до потенциального выхода некоторых стран из НАТО, так как держать их в холоде Байдену не так страшно — куда важнее продолжать военный конфликт, в котором он не победит», — считает репортер.

Херш назвал взрывы на трубопроводах «диверсией», которая направлена против европейских стран. По мнению журналиста, одна из основных целей — в очередной раз показать полную зависимость Европы от Соединенных Штатов. Он уверен, что эта ситуация повредит Североатлантическому альянсу, так как в данный момент в Европе в разы выросли счета за электричество и газ.

Журналист также напомнил о словах государственного секретаря США Энтони Блинкена, который сказал, что Москва больше не будет использовать свой газ как оружие. Херш указал, что эта идея доминирует в Америке уже более 20 лет.

«Российские нефть и газ всегда чертовски пугали Вашингтон», — подытожил он.

Ранее Сеймур Херш утверждал, что президент США Джо Байден в процессе подготовки диверсий на «Северных потоках» не исключал, что взрывы свяжут с Соединенными Штатами.

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