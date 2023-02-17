В «Укрэнерго» заявили, что в течение недели дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила что в течение недели дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует.

Согласно сообщению компании, электростанции страны производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления.

В «Укрэнерго» при этом отметили, что из-за сетевых ограничений накануне потребление электричества ограничивалось в Киеве, Киевской и Житомирской областях.

Накануне глава правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что, несмотря на улучшения ситуации с энергоснабжением на Украине, еще рано оценивать ее как стабильную. По его словам, энергосистема обладает достаточной генерирующей мощностью, и дефицита мощностей нет, поэтому в последние несколько дней график отключения электроэнергии на Украине практически не применялся.

Также Кудрицкий заявил в интервью Bloomberg, что прямой ущерб энергосистеме Украины от ударов по энергетической инфраструктуре составит сотни миллионов долларов.