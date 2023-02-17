Депутаты Госдумы предложили запретить в России продажу конфет «Рошен» и водки Nemiroff

Депутаты Государственной думы предложили запретить в России продажу конфет «Рошен» и «Конти», водки Nemiroff и «Хортиця» и других продуктов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Соответствующее требование было выдвинуто в связи с тем, что перечисленная продукция произведена на территории Украине, а часть прибыли с продаж идет на поддержку украинских Вооруженных сил.

Кроме того, депутаты просят перестать продавать в РФ подсолнечное масло «Соняшна» и аджику «Верес», сообщил Mash.

Ранее сообщалось, что первый заместитель главы партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев порекомендовал усилить государственный контроль за продажей товаров с Украины на маркетплейсах.

«Владельцы этих компаний на Украине <...> платят налоги в украинский бюджет, из которого финансируются Вооруженные силы Украины», — заявил парламентарий на заседании комитета Госдумы по контролю 16 февраля.