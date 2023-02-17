Центробанк допустил возможность пересмотра лимита для бесплатных переводов в СБП

За последнее время на российском финансовом рынке сформировался запрос на пересмотр лимита для бесплатных переводов в Системе быстрых платежей (СБП, служит для мгновенного перевода денежных средств в другие банки). Центробанк «позитивно» относится к данному предложению и «думает» над вариантами его реализации, приводит слова первого заместителя председателя валютного регулятора Ольги Скоробогатовой РИА Новости.

«У нас есть такой запрос (по пересмотру лимита для бесплатных переводов в СПБ. — «Газета.Ru»), мы к нему позитивно относимся, мы думаем на эту тему», — заявила Скоробогатова в ходе выступления на форуме «Кибербезопасность в финансах».

17 февраля первый зампред Центробанка (ЦБ) Ольга Скоробогатова предположила, что доля безналичных платежей в розничной торговле на российском рынке может увеличиться до 80-85%. Этих показателей можно будет достичь в течение следующих пяти лет.

Для сравнения, по итогам прошлого года доля безналичных платежей в России составляла 76-78%. При этом в валютном регуляторе допускали возможность увеличения этого показателя до 78-80% по итогам текущего года.