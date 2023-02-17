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В ЦБ РФ заявили, что с апреля запустят пилот по операциям с цифровым рублем с 13 банками

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Первый заместитель председателя Центрального банка России Ольга Скоробогатова в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности заявила журналистам, что ЦБ с 1 апреля планирует запустить пилот с 13 банками по реальным операциям физических лиц с цифровым рублем — переводам и оплате товаров и услуг. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пилот будет идти на реальных операциях и реальных клиентах, на ограниченном количестве операций и на ограниченном количестве клиентов с 13 банками, которые уже технически подтвердили свою готовность», — сказала она.

Ольга Скоробогатова также сообщила, что доля безналичных финансовых операций на российском рынке розничной торговли может достичь коридора 80-85% в течение ближайших четырех-пяти лет.

25 ноября 2022 года в ЦБ допустили возможность увеличения доли безналичных платежей на российском рынке до 78-80% в 2023 году. По сравнению с 2022-м, этот показатель должен незначительно измениться.

В прошлом году доля подобных платежей в РФ составляла 76-78%. При этом изначально предполагалось, что этот показатель вырастет в 2023 году до отметки 75%, но в связи с положительной динамикой валютный регулятор изменил свой прогноз.

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