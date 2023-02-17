РЖД планируют приобрести более 600 локомотивов в 2023 году

Государственный холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) планирует приобрести в 2023 году более 600 локомотивов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал РЖД.

«Среди новинок — магистральные грузовые тепловозы 3ТЭ28 (30 единиц) и электровозы 3ЭС8 (9 единиц). Это будут полностью отечественные машины, которые дадут нам возможность развивать тяжеловесное движение», — говорится в сообщении.

По словам замглавы РЖД Олега Валинского, в компании проделана большая работа по импортозамещению. Внесено более 1200 изменений в конструкцию локомотивов путем замены ряда элементов на отечественные аналоги, которые, как отмечается, не уступают по техническим характеристикам.

15 февраля сообщалось, что «Российские железные дороги» рассчитывают в этом году получить 880 новых пассажирских вагонов. Из них 550 — для дальних пассажирских перевозок и 330 — для пригородных. Кроме того, холдинг собирается увеличить количество вагонов с «детскими купе» на 160 штук — до 400 вагонов.