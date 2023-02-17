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SLTDA: россияне стали лидерами по числу поездок на Шри-Ланку в январе 2023 года

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Global Look Press

Россияне стали лидерами среди всех иностранных туристов, посетивших Шри-Ланку в январе 2023 года. За первый месяц текущего года в азиатскую страну прибыло в общей сложности более 25 254 граждан РФ, что составило четверть от суммарного количества отдыхающих, сообщается на сайте Управления по развитию туризма (SLTDA) государства.

В январе 2023 года Шри-Ланку посетили 102 545 иностранных туристов. Для сравнения, за аналогичный период 2022-го этот показатель находился на отметке 82 327 человек, уточняется в статистическом докладе ведомства.

На втором месте после россиян в этом рейтинге расположились граждане Индии. Из этой страны в Шри-Ланку в январе прибыли 13 759 человек. Тройку лидеров среди иностранных туристов замкнули граждане Великобритании (8 483 чел.). На долю жителей этих стран пришлось 13% и 8% от всего туристического потока в Шри-Ланку. В топ-5 списка также вошли граждане Германии (8 217 чел.; 8%) и Франции (4 840 чел.; 5%), заключается в материале.

23 января в Ассоциации Туроператоров России (АТОР) сообщили, что с начала текущего года почти каждый третий турист на Шри-Ланке приехал из России. Это азиатское государство стало у граждан РФ одним из самых популярных туристических направлений зимнего сезона.

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