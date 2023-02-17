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Глава Минфина назвал приоритетное направление исполнения бюджета

Глава Минфина Силуанов: социальные обязательства бюджета будут исполнены в первую очередь

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что социальные обязательства бюджета будут исполнены в первостепенном порядке, необходимые ресурсы для этого есть. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Тем более вы затронули социальные обязательства, а социальные обязательства исполняются в первую очередь, в безусловном порядке, и никаких оснований говорить о том, что какие-то запланированные расходы не будут исполнены, у нас нет», — сказал министр финансов РФ.

Силуанов отметил, что дефицит бюджета находится на уровне плановых значений. По его словам, именно поэтому не может идти речи о вопросах неисполнения каких-либо обязательств.

Ранее Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета РФ в этом году составит 2% ВВП. По словам министра финансов, в январе можно было наблюдать увеличение динамики трат федерального бюджета. Кроме того, были приняты решения, направленные на поддержку налогоплательщиков из России, на возвращение им положенного с точки зрения переплат налогов, что и обусловило дефицит бюджета в начале 2023 года.

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