ЦБ: доля безналичных операций на российском рынке может достигнуть 80-85% за пять лет

Доля безналичных финансовых операций на российском рынке розничной торговли может достичь коридора 80-85% в течение ближайших четырех-пяти лет. Слова первого заместителя председателя Центробанка (ЦБ) Ольги Скоробогатовой приводит ТАСС.

«Я думаю, что на горизонте где-то четырех-пяти лет мы дойдем до цифры с точки зрения безналичных операций в розничном товарообороте до 80-85% судя по тренду, который мы имеем», — заявила Скоробогатова в ходе выступления на форуме «Кибербезопасность в финансах».

25 ноября в Центробанке (ЦБ) допустили возможность увеличения доли безналичных платежей на российском рынке до 78-80% в 2023 году. По сравнению с 2022-м, этот показатель должен незначительно измениться.

Так, в прошлом году доля подобных платежей в России составляла 76-78%. При этом изначально предполагалось, что этот показатель вырастет в текущем году до отметки 75%. Однако в связи с положительной динамикой валютный регулятор изменил свой прогноз.