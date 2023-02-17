Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЦБ: доля безналичных операций на российском рынке может достигнуть 80-85% за пять лет

close
100%
Depositphotos

Доля безналичных финансовых операций на российском рынке розничной торговли может достичь коридора 80-85% в течение ближайших четырех-пяти лет. Слова первого заместителя председателя Центробанка (ЦБ) Ольги Скоробогатовой приводит ТАСС.

«Я думаю, что на горизонте где-то четырех-пяти лет мы дойдем до цифры с точки зрения безналичных операций в розничном товарообороте до 80-85% судя по тренду, который мы имеем», — заявила Скоробогатова в ходе выступления на форуме «Кибербезопасность в финансах».

25 ноября в Центробанке (ЦБ) допустили возможность увеличения доли безналичных платежей на российском рынке до 78-80% в 2023 году. По сравнению с 2022-м, этот показатель должен незначительно измениться.

Так, в прошлом году доля подобных платежей в России составляла 76-78%. При этом изначально предполагалось, что этот показатель вырастет в текущем году до отметки 75%. Однако в связи с положительной динамикой валютный регулятор изменил свой прогноз.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть