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Uniper заявил, что продажа «Юнипро» российскому покупателю пока остается под вопросом

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Global Look Press

Продажа российской генерирующей компании «Юнипро» пока что остается под вопросом, так как не было получено разрешение на совершение сделки. Об этом сообщается в отчете немецкого концерна Uniper.

«Uniper 30 ноября 2022 года объявил о решении максимально дистанцироваться от своего российского подразделения «Юнипро». Однако сделка с местным покупателем в настоящее время остается неопределенной, так как разрешение президента РФ, необходимое для сделки, не получено», — отметили в отчете.

30 ноября Uniper решил продать российское подразделение «Юнипро» покупателю из России. В сообщении Uniper также заявила, что решила максимально дистанцироваться, юридически и с точки зрения персонала, от своего российского подразделения «Юнипро».

До этого акции подконтрольной финской Fortum компании «Юнипро» поднялись на 30% после новостей о продаже активов в России до 1 июля. При этом Fortum тогда открыла сбор обязывающих предложений по продаже активов в России. Сама Fortum решила уйти с рынка России 12 мая. В рамках решения предприятие планировало продать российские активы.

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