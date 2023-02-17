Uniper заявил, что продажа «Юнипро» российскому покупателю пока остается под вопросом

Продажа российской генерирующей компании «Юнипро» пока что остается под вопросом, так как не было получено разрешение на совершение сделки. Об этом сообщается в отчете немецкого концерна Uniper.

«Uniper 30 ноября 2022 года объявил о решении максимально дистанцироваться от своего российского подразделения «Юнипро». Однако сделка с местным покупателем в настоящее время остается неопределенной, так как разрешение президента РФ, необходимое для сделки, не получено», — отметили в отчете.

30 ноября Uniper решил продать российское подразделение «Юнипро» покупателю из России. В сообщении Uniper также заявила, что решила максимально дистанцироваться, юридически и с точки зрения персонала, от своего российского подразделения «Юнипро».

До этого акции подконтрольной финской Fortum компании «Юнипро» поднялись на 30% после новостей о продаже активов в России до 1 июля. При этом Fortum тогда открыла сбор обязывающих предложений по продаже активов в России. Сама Fortum решила уйти с рынка России 12 мая. В рамках решения предприятие планировало продать российские активы.