Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Аэрофлот» выполнил первый рейс в Шанхай после отмены ковидных ограничений в Китае

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Аэрофлот» выполнил первый рейс в Шанхай после отмены ограничений по COVID-19 в Китае. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, самолет Boeing 777 вылетел из Москвы 16 февраля в 20:58 часов по мск. В Шанхай рейс прибыл в 10:17 часов по местному времени.

Уточняется, что первым рейсом в Шанхай улетели 80 пассажиров. Почти все они — граждане России, которые отправились в деловую поездку либо для воссоединения с семьей.

Ранее руководство Компартии Китая сообщало о решающей победе над COVID-19. Согласно докладу о профилактике и борьбе с коронавирусом, смертность из-за COVID-19 в Китае остается на самом низком уровне в мире.

До этого сообщалось, что власти США намерены отменить действие режима ЧП из-за коронавируса до 11 мая. Режим ЧП ввела администрация экс-президента США Дональда Трампа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть