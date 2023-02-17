«Аэрофлот» выполнил первый рейс в Шанхай после отмены ковидных ограничений в Китае

«Аэрофлот» выполнил первый рейс в Шанхай после отмены ограничений по COVID-19 в Китае. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, самолет Boeing 777 вылетел из Москвы 16 февраля в 20:58 часов по мск. В Шанхай рейс прибыл в 10:17 часов по местному времени.

Уточняется, что первым рейсом в Шанхай улетели 80 пассажиров. Почти все они — граждане России, которые отправились в деловую поездку либо для воссоединения с семьей.

Ранее руководство Компартии Китая сообщало о решающей победе над COVID-19. Согласно докладу о профилактике и борьбе с коронавирусом, смертность из-за COVID-19 в Китае остается на самом низком уровне в мире.

До этого сообщалось, что власти США намерены отменить действие режима ЧП из-за коронавируса до 11 мая. Режим ЧП ввела администрация экс-президента США Дональда Трампа.