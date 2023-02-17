«Ъ»: в строительстве ВСМ Москва — Петербург место Siemens может занять «Синара»

Концессионером высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург может стать группа «Синара». Как пишет издание «Коммерсантъ», документы для подачи в правительство заявки уже подготовлены. Изначально планировалось, что партнером станет Siemens, теперь его сменили «Уральские локомотивы» (бывшее СП Siemens с «Синарой»).

К 2028 году должны разработать поезд, развивающий скорость 400 км/ч. По оценке аналитиков, опрошенных изданием, у группы компаний «Синары» достаточно компетенций. Специалисты указывают, что приглашать иностранцев в концессионеры РФ сейчас не имеет смысла.

Проект российской ВСМ разрабатывается десятилетиями. Так, в 2019 году с изначального варианта Москва — Казань его было решено переконфигурировать в маршрут Москва — Санкт-Петербург.

Предполагается, что на таком поезде из одной столицы можно будет попасть в другую за 2 часа 15 минут.