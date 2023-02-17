Иванов заявил, что Россия через несколько лет выйдет на массовое производство авиации

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что Россия через несколько лет выйдет на массовое производство самолетов для гражданской авиации, сообщает ТАСС.

Он заявил, что ранее выбранный путь оснащения российских авиакомпаний самолетами с упором на импорт и лизинг оказался ошибочным, к тому же по национальному авиастроению серьезно ударили западные санкции.

«Но я уверен, что с заделами по МС-21, по «Сухому Суперджету» с чисто отечественными комплектующими, все-таки через несколько лет мы выйдем на массовое производство этих гражданских самолетов», — заявил Иванов.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что пассажирский самолет Ил-114 планируют показать на авиасалоне МАКС, который состоится в Жуковском летом 2023 года.

Слюсарь добавил, что работы идут в тесном контакте с «Объединенной двигателестроительной корпорацией».