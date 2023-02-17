China Daily: санкции на топливо оказались благом для России

Потолок цен на нефть укрепил экономику России, пишет China Daily.

В статье отмечается, что сокращение Россией добычи нефти после введения санкций обернется скачком цен на рынке топлива.

Также вызванная санкциями инфляция в странах Запада уже привела к забастовкам и может стать причиной роста преступности.

Кроме того, как говорится в публикации, МВФ спрогнозировал рост российской экономики в последующие два года.

Ранее в этот же день экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что слова американских чиновников об изоляции России не соответствуют реальности.

Накануне Business Insider написал со ссылкой на прогноз аналитиков Bank of America, что Россия в ближайшее время станет лидером по экспорту нефти в мире.