Новый резидент свободного порта Владивосток займется добычей золота

Компания «Волкос», новый резидент свободного порта Владивосток (СПВ) — территории с особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования — займется добычей золота на Чукотке в 2024 году, сообщает РИА Новости.

«К добыче планируется приступить в 2024 году. Золотосодержащий концентрат, объемы производства которого составят свыше 20 килограммов в год, будет сбываться на российские аффинажные заводы», — заявил генеральный директор ООО «Волкос» Евгений Костенко.

Предприятие создаст 25 рабочих мест, а к 2031 году штат сотрудников будет увеличен до 55 человек. Правительство региона инвестирует 137,1 млн рублей на закупку оборудования, техники и строительства модульных зданий.

Другие предприятия на Чукотке, которые работают с преференциальными режимами, подобными СПВ, по данным властей региона, уже инвестировали в экономику 100 млрд рублей и создали более трех тысяч рабочих мест.

Ранее Счетная палата РФ по итогам анализа институтов развития на Дальнем Востоке пришла к выводу, что территории опережающего развития (ТОР), созданные на Дальнем Востоке, и в частности, Свободный порт Владивосток, пока не оказывают значительного влияния на местную экономику.